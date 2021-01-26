وزير المالية: السعودية تتفاوض لتوفير لقاحات كورونا لليمن ودول إفريقية

أعلن وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تتفاوض مع منتجين للقاحات مضادة لفيروس كورونا من أجل توفيرها لدول منخفضة الدخل.

وأشار الوزير في اجتماع عبر الإنترنت، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، اليوم الثلاثاء، إلى أن اليمن وبعض الدول الإفريقية، على سبيل المثال، لن تتمكن من الحصول على ما يكفي من اللقاحات عبر برنامج كوفاكس، وهو آلية عالمية لشراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19.

وكان معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح أعلن أمس الاثنين، أن المعهد سيزود السعودية بثلاثة ملايين جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 بسعر 5.25 دولارات للجرعة خلال أسبوع تقريبًا نيابة عن شركة الأدوية البريطانية.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في ديسمبر الماضي، بدء التطعيم الموسع ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر-بيونتيك.