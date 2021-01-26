«مكافحة التبغ»: الإقلاع عن التدخين يخفض معدلات الإصابة بأمراض القلب

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، أن الإقلاع عن التدخين يحسّن مستوى الكوليسترول عالي الكثافة «HDL» وتحدث الفوائد سريعًا بعد الإقلاع.

وأوضحت لجنة مكافحة التبغ عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن بعد الإقلاع عن التدخين بـ20 دقيقة ينخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وبعد الإقلاع عن التدخين بـ3 شهور، تبدأ وظائف الرئتين ودوران الدم في التحسن، وخلال سنة واحدة تنخفض نسبة خطر الإصابة بأمراض القلب إلى النصف.

وكان الباحث في علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أكد عبر حسابه على «تويتر» أن تدخين سيجارة واحدة يزيد الإصابة بجلطات القلب؛ بنسبة 48%، وجلطات الدماغ بنسبة 25%.

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