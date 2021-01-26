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المملكة السعودية تسجل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6359 حالة.

 

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 223 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 366 ألفا و807 حالات.

 

كما لفتت إلى تسجيل 203 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى   358 ألفا و340

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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