شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين حولوا مجاري السيول لمساكن لهم في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة عددًا من المخالفين من جنسيات إفريقية حولت مجرى للسيول مسكنًا وموقعًا لتجمعها شمال محافظة جدة.

ونفذت الأجهزة الأمنية في شرطة جدة بمتابعة من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي حملة تفتيش ومتابعة للعمالة المخالفة في أحياء الحمدانية والفروسية وأحياء الرياض والصفوة والتي تشهد طفرة عمرانية وتشييد مبان سكنية، ما دفع العمالة المخالفة التي تعمل في مهن البناء للتواجد فيها واستغلال الأودية والتضاريس المختلفة للهرب والاختباء بها وسط متابعة أمنية مستمرة لضبطهم.

وكانت عدسة "الخليج 365" رصدت في مقطع فيديو تجمع العمالة والتي حولت مجاري السيول إلى منازل يسكنون داخلها ليلا ويجوبون أحياء شرق جدة وشمالها بحثا عن العمل نهارا.