شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 223 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 223 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 203 حالة تعافٍ إضافية، 4 حالات وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 366806 حالة، من بينها 2108 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 338 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 358340 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6359حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.