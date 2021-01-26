السعودية اليوم / إصابات كورونا في إندونيسيا تتجاوز مليون حالة



جاكرتا 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية بأنه تم تسجيل 13094 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل الإجمالي إلى مليون و12 ألفا و350 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 336 حالة وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 2846 حالة وفاة.

// انتهى //

15:48ت م

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جاكرتا 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واستجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا مليون حالة اليوم، لتصبح الدولة التي تضم أعلى عدد من الإصابات في منطقة شرق آسيا.وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية بأنه تم تسجيل 13094 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل الإجمالي إلى مليون و12 ألفا و350 حالة.وأضافت أنه تم تسجيل 336 حالة وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 2846 حالة وفاة.// انتهى //15:48ت م0100

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