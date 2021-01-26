السعودية اليوم / عقد الاجتماع 38 للجنة الفنية الشبابية بدول مجلس التعاون



الرياض 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

عقدت اللجنة الفنية الشبابية بدول مجلس التعاون التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون اليوم، اجتماعها الـ38 -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة الوكيل المساعد للدعم والمبادرات بوزارة شؤون الشباب والرياضة بمملكة البحرين ساره إسحاق حسن، ومشاركة أعضاء اللجنة من دول المجلس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات العمل التنفيذية لما خرجت به ورش العمل الشبابية، ودبلوم العمل الشبابي، واطلعت اللجنة على توصيات ورشة العمل "الفرص الواعدة لتمكين الشباب"، ورزنامة البرامج والأنشطة لعام 2021م، وتم الاتفاق على تنفيذها عبر الاتصال المرئي.

كما تم اعتماد النموذج الخاص بالموازنة للأنشطة والبرامج المشتركة في المجال الشبابي.

// انتهى //

15:46ت م

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