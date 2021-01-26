اقتصادي / مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8789.87 نقطة



الرياض 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

أغلق مؤشر الأسهم

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 245 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، وإم آي إس، والبحر الأحمر، ودلة الصحية، وإسمنت نجران الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تشب، وأسيج، وإسمنت المدينة، وزجاج، والأهلي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.85% و 2.58%.

فيما كانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وكيان السعودية، والصقر للتأمين، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأمانة للتأمين، والراجحي، وباعظيم، وإم آي إس هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 112.59 نقطة ليقفل عند مستوى 25940.86 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 145 ألف سهم تقاسمتها 513 صفقة.

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15:45ت م

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الرياض 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 57.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8789.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 245 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات المصافي، وإم آي إس، والبحر الأحمر، ودلة الصحية، وإسمنت نجران الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تشب، وأسيج، وإسمنت المدينة، وزجاج، والأهلي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.85% و 2.58%.فيما كانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وكيان السعودية، والصقر للتأمين، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأمانة للتأمين، والراجحي، وباعظيم، وإم آي إس هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 112.59 نقطة ليقفل عند مستوى 25940.86 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 145 ألف سهم تقاسمتها 513 صفقة.// انتهى //15:45ت م0097

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8789.87 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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