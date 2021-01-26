السعودية اليوم / فلسطين تسجل 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 وفيات و660 إصابة جديدة بكورونا و913 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من

// انتهى //

14:58ت م

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رام الله 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 وفيات و660 إصابة جديدة بكورونا و913 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 66 مصاباً في غرف العناية المركزة، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي.// انتهى //14:58ت م0090

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