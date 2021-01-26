السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تطلق برامج "كفء" للتأهيل الوظيفي



جدة 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

اطلقت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم، برامج "كفء" للتأهيل الوظيفي في مرحلته السادسة، ويضم 10 دورات تدريبية تشرف عليه عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وتستهدف طلاب وطالبات الجامعة عن طريق استخدام نظام التعلم الإلكتروني "بلاك بورد" للتدريب عن بعد.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن البرنامج هو ثمرة تعاون مشترك بين عمادة شؤون الطلاب وعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، حيث يفتح آفاق جديدة في مجال التدريب ويتيح للطلاب والطالبات تطوير قدراتهم ومهاراتهم ودعم خبراتهم المعرفية، وتثقيفهم وتأهيلهم في مجالات العمل المختلفة بهدف إعدادهم الإعداد الأمثل لسوق العمل.

وأفاد القحطاني أن البرنامج يستمر للعام السادس في تسجيل نجاحات وتقديم دورات تدريبية متميزة، حيث يهدف إلى زيادة فرص القبول في الدورات التدريبية، واستخدام طرق متنوعة ومختلفة في تقديم المعلومات، واستخدام أساليب أكثر دقة وعدالة في تقييم المتدربين عن طريق نظام التعلم الإلكتروني "بلاك بورد"، حيث سجل تفاعلًا كبيرًا بلغ أكثر من 30 ألف طالب وطالبة خلال النسخ الخمس الماضية، كما سجلت أولى دوراته في نسخته الحالية أكثر من 700 طالب وطالبة.

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14:54ت م

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