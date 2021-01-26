السعودية اليوم / عقد الاجتماع المشترك لفريق مراجعة القوانين الموحدة واللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية بدول الخليج



الرياض 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

عقد فريق العمل المكلف بمراجعة الأنظمة "القوانين" الموحدة واللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية بدول مجلس التعاون اجتماعاً مشتركاً، يومي 26-25 يناير 2021م عبر الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون "نظام" البذور والتقاوي والشتلات الموحد لدول المجلس .

// انتهى //

14:47ت م

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