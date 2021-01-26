السعودية اليوم / معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى يستأنف برامج التطوير المهني بالشراكة مع "هدف"



مكة المكرمة 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

استأنف معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى تطبيق برامج التطوير المهني والمنتهية بالتوظيف بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمتعلق بالسلامة والصحة المهنية، تحقيقاً للقرار الوزاري الخاص بتوطين مهن السلامة والصحة المهنية في المنشآت الكبيرة والصغيرة.

ويهدف برنامج السلامة والصحة المهنية الذي يقدمه مركز سيف للسلامة وإدارة المخاطر والأزمات بمعهد البحوث والدراسات الاستشارية، إلى تطوير المهارات والمعارف اللازمة لدى ممارسي المهنة؛ ليكونوا قادرين على أداء واجباتهم بفعالية وتحقيق معيار الكفاءة على النحو الذي ترغب به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق المعايير الوطنية للمهارات المهنية (NOSS) في مجال السلامة والصحة المهنية.

ويشمل البرنامج خمس وحدات بواقع (198) ساعة تدريبية تتعلق بنظام وإدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية، والتدقيق والتفتيش في السلامة والصحة المهنية والحوادث والأحداث، علاوة على وحدتي ثقافة السلامة والصحة المهنية، ومسرد المصطلحات، فيما بلغ عدد المتدربين (30) متدربًا.

وبيَّنَ عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور علي الشاعري، أن المعهد يسعى لدعم الكوادر البشرية بما يؤهلها لسوق العمل من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والبرامج والدبلومات المهنية المتخصصة بالشراكة مع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة، وتأتي البرامج المقدمة من مركز سيف رافداً خصباً لتوفير خبرات بشرية وطنية تدعم المسيرة التأهيلية والمهنية في مجال السلامة والصحة المهنية، منوهاً بدعم وتوجيهات رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب لخدمات المعهد الاستشارية.

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14:43ت م

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