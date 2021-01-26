السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يرأس اجتماع المحافظين ويطلع على التقارير الأمنية والمرورية



الدمام 13 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة اليوم، اجتماع المحافظين، بحضور وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين ومديري الشرطة والمرور وقائد أمن الطرق بالمنطقة ومحافظي المحافظات.

وأكد سموه أهمية تطوير الخطط الأمنية التي تضبط الأمن وتحسن أداء وكفاءة الأجهزة الأمنية وطالب محافظي المحافظات برفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في كل محافظة لإيجاد الحلول ووضع الخطط التي تخدم المواطنين والمقيمين على أكمل وجه إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر وبما يخدم الصالح العام، منوها بضرورة استمرار الالتزام بالتوجيهات التي تصدر من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس

وحث الأمير سعود بن نايف الجميع على تفعيل دور لجان التعديات ضمن سياق الأنظمة والتعليمات وعدم التساهل في ذلك، وتذليل العقبات مع الإدارات الخدمية.

فيما أوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين مجلس المنطقة المهندس بندر السبيعي أن الاجتماع استعرض التقرير الأمني المرفوع من شرطة المنطقة وما تضمنه من بيانات إحصائية عن القضايا الجنائية للفترة من 1 / 1 / 1441هـ إلى 29 / 12 / 1441هـ ومقارنة ذلك مع نفس الفترة للعام 1440هـ ، واستعراض تقرير الحالة المرورية وما تضمنه من بيانات إحصائية عن الحوادث المرورية لنفس الفترة ومقارنة ذلك أيضاً مع نفس الفترة للعام 1440هـ ، كما استعرض الاجتماع تقرير الحالة المرورية والأمنية للفترة من 1 / 1 / 1441هـ إلى 29 / 12 / 1441هـ ومقارنة ذلك مع نفس الفترة للعام 1440هـ.

// انتهى //

14:18ت م

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الدمام 13 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة اليوم، اجتماع المحافظين، بحضور وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين ومديري الشرطة والمرور وقائد أمن الطرق بالمنطقة ومحافظي المحافظات.وأكد سموه أهمية تطوير الخطط الأمنية التي تضبط الأمن وتحسن أداء وكفاءة الأجهزة الأمنية وطالب محافظي المحافظات برفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في كل محافظة لإيجاد الحلول ووضع الخطط التي تخدم المواطنين والمقيمين على أكمل وجه إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر وبما يخدم الصالح العام، منوها بضرورة استمرار الالتزام بالتوجيهات التي تصدر من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا والحرص على أخذ جميع التدابير الوقائية.وحث الأمير سعود بن نايف الجميع على تفعيل دور لجان التعديات ضمن سياق الأنظمة والتعليمات وعدم التساهل في ذلك، وتذليل العقبات مع الإدارات الخدمية.فيما أوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين مجلس المنطقة المهندس بندر السبيعي أن الاجتماع استعرض التقرير الأمني المرفوع من شرطة المنطقة وما تضمنه من بيانات إحصائية عن القضايا الجنائية للفترة من 1 / 1 / 1441هـ إلى 29 / 12 / 1441هـ ومقارنة ذلك مع نفس الفترة للعام 1440هـ ، واستعراض تقرير الحالة المرورية وما تضمنه من بيانات إحصائية عن الحوادث المرورية لنفس الفترة ومقارنة ذلك أيضاً مع نفس الفترة للعام 1440هـ ، كما استعرض الاجتماع تقرير الحالة المرورية والأمنية للفترة من 1 / 1 / 1441هـ إلى 29 / 12 / 1441هـ ومقارنة ذلك مع نفس الفترة للعام 1440هـ.// انتهى //14:18ت م0076

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