السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد مركز الشعبة



رفحاء 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مركز الشعبة، ضمن جولاته التفقدية لمراكز وقرى وهجر محافظة رفحاء.

وفي مستهل الزيارة التقى سموه بمقر المركز المسؤولين والقضاة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكرين بالمحافظة، ومشايخ القبائل وجمع من الأهالي الذي أكدوا في كلمة ألقاها نيابة عنهم محمد بن عيد الشمري، أن الزيارة تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عن سعادته بزيارة المركز والتقاء الأهالي، والاستماع لمطالبهم، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله -، من رعاية واهتمام بالمواطن في مختلف المناطق .

وقال سموه :" الزيارة تهدف إلى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتوفير الخدمات بالجودة التي تحقق أسباب العيش الكريم للمواطنين وتمكينهم من خدمة بلادهم " ، مبيناً أن تفقده ميدانياً لمستوى الخدمات ومدى توفر فرص العمل والاستثمار يأتي استكمالاً لمتابعته المكتبية لخطط الإدارات الحكومية والغرفة التجارية والصناعية ومؤسسات القطاع غير الربحي بالمنطقة.

ودعا سموه أبناء مركز شعبة نصاب للمبادرة في استثمار الفرص التعليمية والتدريبية التي توفرها الدولة - رعاها الله - للتأهل معرفياً ومهارياً للعمل أو الاستثمار في مختلف القطاعات، حاثاً على تقديم الأفكار والمقترحات بهدف تطوير المنطقة .

حضر اللقاء وكيلُ الإمارة محمد بن سلطان بن جريس، ووكيلُ الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله الشمروخي، ومستشار سمو أمير المنطقة حسن الجاسر، ومحافظُ رفحاء فراج بن سعود العماني.

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14:03ت م

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