شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع : الهجمات ضد الرياض تستهدف الدور المحوري للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبناني ‏إن استهداف الرياض بصواريخ موجهة لا يمكن وضعه في اطار الحرب الدائرة في اليمن، انما هو استهداف عن سابق تصور وتصميم لإحدى أكبر العواصم العربية، انطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه المملكة على مستوى المنطقة.

وأوضح عبر حسابه الرسمي ‏إن هجمات من هذا النوع لن تؤدي سوى الى مزيد من التضامن العربي، والتصميم العربي، على مواجهة ما تتعرض له المنطقة من اليمن إلى لبنان.