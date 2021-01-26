الإطاحة بعصابة سرقة المركبات بعد صدمها ومغافلة سائقيها بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها عن تمكن الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من الإطاحة بثمانية أشخاص 7 مواطنين ووافد باكستاني أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا عدداً من الجرائم.

وتمثلت هذه الجرائم في امتهان سرقة المركبات من خلال افتعال حادث مروري بعد صدم المركبات من الخلف ومغافلة قائديها والاستيلاء عليها وإخفائها في أحد الأحواش في حي السويدي بالرياض، والمتاجرة بأجزائها بعد تفكيكها عبر منافذ بيع قطع الغيار المستعمل.

وبمباشرة إجراءات الاستلال الأولية اقروا بارتكاب 13 حادثاً وتم ضبط جميع المركبات المسروقة وإيقاف المتهمين تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



