مسؤول يعترف: هولندا تتجه نحو حرب أهلية 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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شهدت كل من هولندا والدنمارك أعمال شغب هذا الأسبوع، حيث دخلت معركة أوروبا ضد فيروس كورونا مرحلة جديدة خطيرة، وقد سعى السياسيون إلى تشديد إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء القارة الأمر الذي أدى إلى اعتراض فئة كبيرة من المواطنين والنزول إلى مظاهرات احتجاجًا على القرارات.

أسوأ أعمال شغب في هولندا منذ 40 عامًا

وحذر جون جوريتسما، عمدة أيندهوفن التي تعرضت لأسوأ أعمال شغب منذ ما يقرب من أربعة عقود في عطلة نهاية الأسبوع، من أنه هولندا في طريقها إلى حرب أهلية، وذلك بعد أن أثارت إجراءات حظر التجول الجديدة على مستوى البلاد غضبًا شعبيًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتأثر فيه هولندا بقرار شركة أسترازينيكا حيث قالت إنها ستقطع إمدادات اللقاح إلى القارة بنسبة تصل إلى 60% بسبب مشاكل في سلاسل التوريد، يُعتقد أنها ناجمة عن نقص الإنتاج في أحد المصانع في بلجيكا.

وكان قد تم الإشادة بقارة أوروبا في البداية لجهودها الصارمة للتصدي لتفشي فيروس كورونا حيث دخلت معظم الدول في عمليات إغلاق كاملة، لكن بعد ذلك تعرضت لموجة ثانية تسببت في إخفاق هذه الجهود.

وتعقدت هذه الجهود بسبب ظهور سلالات جديدة من الفيروس والتي من المحتمل أن تكون أكثر عدوى، ومن أكثر الدول تضررًا في أوروبا، المملكة المتحدة البريطانية، وفرنسا التي من المقرر أن تفرض إغلاقًا ثالثًا هذا الأسبوع، حيث حذر رئيس الوزراء جان كاستكس من أن الوضع مقلق، ودعا كبير الأطباء الإيطاليين أيضًا إلى إغلاق لمدة شهر.

حظر تجول هو الأول منذ الحرب العالمية الثانية

وقد شهدت هولندا التي أصبحت كذلك واحدة من أكثر البلدان تضررًا في أوروبا زيادة في عدد الإصابات بـ كورونا، ووسط هذه المخاوف، تم الإعلان عن إجراءات جديدة مصممة لخفض عدد الضحايا، بما في ذلك حظر تجول من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 4:30 صباحًا، وهو الأول من نوعه في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

طريق نهايته حرب أهلية

ولم تلق هذه الإجراءات قبولًا لدى المواطنين، فنظموا احتجاجات انتشرت في 10 مدن ثم تحولت إلى أعمال عنف، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة ونهبوا المتاجر ونهبوا مراكز الشرطة، وتم اعتقال 192 شخصًا.

ووصف المسؤولون المحتجين بأنهم حثالة الأرض، محذرين من أن هذا الطريق قد يكون نهايته حرب أهلية.



