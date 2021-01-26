صحة حفر الباطن تغلق منشأتين صحيتين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

أغلقت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن منشأتين صحيتين تحفظيًّا، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات بعدم استيفاء معايير صحية واجب توافرها في المنشآت الصحية، ومنها نقص التجهيزات ومعايير وشروط مكافحة العدوى، وعدد من المخالفات الأخرى.

وأكدت صحة حفر الباطن حرصها الدائم في متابعة وتقييم المنشآت الصحية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على عملها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.



