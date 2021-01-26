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وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز

متابعات الخليج 365 - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم الثلاثاء البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442هـ.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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