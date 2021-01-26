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شكرا لقرائتكم وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442هـ.
وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز
متابعات الخليج 365 - واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم الثلاثاء البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442هـ.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.