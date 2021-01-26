نقص الكوادر بـ مستشفى صامطة يهدد حياة المرضى من الأطفال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

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يواجه مستشفى صامطة العام بمنطقة جازان ازدحاماً كبيراً وخاصة في أقسام الأطفال والنساء والولادة والعظام ويتأمل الأهالي بزيادة الأطباء في هذه التخصصات الطبية المهمة.

ويعتبر مستشفى صامطة العام بمنطقة جازان من أكبر المستشفيات الجنوبية ، حيث يتم التحويل إليه من عدة مستشفيات أهمها مستشفى الطوال العام والموسم وخاصة الحالات الحرجة والطارئة.

تقليص أطباء أطفال

وأوضحت مصادر خاصة لـ”متابعات الخليج 365” أن صحة جازان قامت مؤخراً بتكليف عدد من أخصائي الأطفال بالمستشفى للعمل في مستشفيات مختلفة؛ ما أدى إلى تقليص عدد الأطباء المختصين في طب الأطفال إلى طبيبين فقط بالمستشفى والذي يعد من المستشفيات المهمة والطرفية التي تخدم القطاع الجنوبي بجازان، الأمر الذي يهدد حياة العشرات من الأطفال المرضى والمنومين بالمستشفى والذي يضم عيادة الأطفال والطوارئ والعناية المركزة لحديثي الولادة وقسم التنويم للأطفال.

إنقاذ حياة الأطفال

وبين المصدر أن قسم الأطفال حالياً يحتاج إلى عدة أطباء في هذا التخصص حيث أدى هذا التكليف إلى نقص في الكوادر الطبية بالمستشفي إلى طبيبين، وهذا يهدد حياة الكثير من حديثي الولادة ومن حالات إنقاذ الحياة المحولة المرضية الصعبة من المستشفيات المجاورة للمحافظة.

لا يوجد مناوب

وتابعت المصادر أنه بسبب تكليف أطباء الأطفال وتقليصهم إلى طبيبين فإنه منذ يوم الجمعة لم يتواجد أخصائي الأطفال المناوب في المستشفى، حيث إن طبيبين لا يكفيان لتسد العجز والنقص في المستشفى وخاصة في قسم العيادات الخارجية والطوارئ والعناية المركزة لحديثي الولادة وقسم التنويم للأطفال، وهذا يهدد حياة العشرات من الأطفال المرضى والمنومين بالمستشفى.

“متابعات الخليج 365” بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم صحة جازان الأستاذ محمد دراج والذي لم يرد خلال الثلاثة أيام الماضية.

ويناشد سكان ومرتادو مستشفى صامطة العام من الشؤون الصحية بمنطقة جازان بإعادة التقييم والنظر إلى الوضع الصحي بقسم الأطفال بمستشفى صامطة العام وزيادة أعداد الأطباء في هذا القسم من أجل تقديم خدمة صحية أفضل في ظل ما تحظى به الخدمات الصحية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ورعاية من أجل صحة المواطنين والمقيمين.