رابطة العالم الإسلامي تدشن هويتها الجديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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دشنت رابطة العالم الإسلامي هويتها البصرية الجديدة، أمس الاثنين، وذلك خلال الاجتماع الرابع لأعضاء المجلس العالمي لشيوخ الإقراء برئاسة الدكتور محمد العيسى.

وأوضح العيسى أن الهوية البصرية الجديدة للرابطة تترجم رؤيتها ورسالتها وأهدافها وقيمها التي تحمل الرحمة والسلام للعالمين من مكة المكرمة، مؤكداً أن الرابطة قدمت مبادرات تاريخية لتعزيز التواصل الحضاري بين الأمم والشعوب في مواجهة شعارات الصدام والصراع الحضاري.

نبراساً يضيء الطريق

وأضاف أن الرابطة تسعى لأن تكون معاهدها وحلقاتها القرآنية حول العالم نبراساً يضيء الطريق ويهدي أبناء المسلمين في مختلف القارات إلى سماحة الإسلام ورحمته التي وُصف بها رسولنا الكريم في قوله تعالى “وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين”.

القبلة الجامعة للمسلمين

من جهته، أوضح وكيل الشؤون التنفيذية في الرابطة عبدالرحمن المطر، أن الهوية الجديدة تنطلق من القبلة الجامعة للمسلمين، وتحمل غصن الزيتون من مكة إلى العالم، فتعكس بذلك استيعاب وسعة رسالة الإسلام العالمية، التي تحمل الخير والسلام إلى العالم كله من دون تمييز بين عرقٍ أو دينٍ.

يذكر أن رابطة العالم الإسلامي، هي منظمة إسلامية شعبية عالمية جامعة، مقرها مكة المكرمة، وتُعنى بإيضاح حقيقة الدين الإسلامي، ومد جسور التعاون الإسلامي والإنساني مع الجميع.



