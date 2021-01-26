القريات تسجل أدنى درجة حرارة في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن حالة اعتدال نسبي في درجات الحرارة المسجلة على مناطق المملكة العربية السعودية.

وأشار المركز، عبر حسابه الرسمي، إلى أن محافظة القريات بقيت عند درجة الصفر المئوي فجر اليوم (الثلاثاء).

توقعات طقس الثلاثاء

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء بمشيئة الله، طقساً مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

درجات الحرارة المتوقعة

كما توقع المركز، سماء غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب غرب وغرب وشمال المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتسجل مكة 31 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل كل من عرعر والقريات 3 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

