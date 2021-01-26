السعودية تسوق لإصدار جديد من السندات المقومة بالدولار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تعتزم المملكة العربية السعودية إصدار سندات دولارية على شريحتين، لآجال 12 و40 عاماً.

وقامت السعودية بتعيين غولدمان ساكس وHSBC وجيه.بي مورغان لترتيب بيع السندات المزمع.

وكانت مصادر قد أشارت لوكالة “بلومبيرغ” في 12 يناير الجاري، إلى أن المملكة العربية السعودية تستعد للعودة إلى أسواق رأس المال العالمية من خلال بيع سندات لجمع حوالي 5 مليارات دولار للمساعدة في تغطية احتياجات التمويل التي ازدادت مع انخفاض أسعار النفط العام الماضي.

رأس المال الأجنبي

وفاجأت المملكة العربية السعودية المستثمرين بالابتعاد عن أسواق رأس المال الأجنبية في النصف الثاني من العام الماضي، واختارت تغطية كل عجز ميزانيتها تقريباً عن طريق الاقتراض المحلي. ويبلغ إجمالي الديون المستحقة على المملكة ما يقرب من 228 مليار دولار.

وبدأت مبيعات السندات في الأسواق الناشئة بداية سريعة هذا العام، حيث تراجعت تكاليف الاقتراض في أعقاب تحفيز غير مسبوق من قبل البنوك المركزية لدعم الاقتصادات خلال الوباء.

ستصدر الحكومات والشركات في الخليج حوالي 120 مليار دولار من الصكوك هذا العام، وفقاً لفرانكلين تمبلتون. ويقارن ذلك مع رقم قياسي بلغ 126 مليار دولار العام الماضي.

تراجع أسعار النفط

إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ انحسرت فرص الإقرار السريع لتحفيز اقتصادي جديد في الولايات المتحدة بينما أثار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الشكوك حيال وتيرة أي تعاف للطلب.

ونزل خام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 55.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع الخام الأميركي 26 سنتا أو 0.5% إلى 52.51 دولار. وارتفع الخامان القياسيان نحو 1% أمس الاثنين.

