افتتاح أول عيادة لتشخيص وعلاج عيون الأطفال بالمزاحمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أول عيادة لتشخيص وعلاج عيون الأطفال بمستشفى المزاحمية العام.

وأوضحت “صحة الرياض” أن العيادة التخصصية تهدف إلى تقديم خدمة تشخيص وعلاج عيون الأطفال وتقويم الحول والعمليات الجراحية لفئة الأطفال، من خلال كوادر طبية متخصصة عبر برامج الاستقطاب الدائم والطبيب الزائر وبرامج الدعم الطبي المختلفة، مواكبةً لخطط وزارة الصحة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 .