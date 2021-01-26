الحقيل يعتمد مجلس الإدارة المؤقت للهيئة السعودية للمقاولين

قرر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، تشكيل مجلس إدارة مؤقت للقيام بصلاحيات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.

وأوضحت الهيئة السعودية للمقاولين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن القرار شمل تعيين خالد بن مساعد السيف رئيساً للجنة، وعبدالرازق بن صبحي الموجان في منصب نائب الرئيس.

وتشكلت اللجنة من عضوية كل من مهند بن قصي العزاوي، وبدر بن غرم الله الزهراني، وخالد بن محمد العمودي، وسليمان بن سليم الحربي، ومجدي بن محمد حريري، ورامي بن خالد التركي، وأحمد بن مطير البلوي، وأخيراً حسن بن عصام قباني.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الأحد الماضي، عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعديل اسمها ليكون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتعيين ماجد الحقيل وزيراً لها.