هل يؤثر فتح التابع حسابًا في «أبشر» على الدعم.. «حساب المواطن» يجيب

أوضح برنامج حساب المواطن، أن فتح أحد التابعين، حسابًا له في «أبشر» لا يؤثر على الدعم المقدم للمستفيد الرئيسي.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن، أنه «لا يؤثر ذلك على الدعم؛ حيث يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار: دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم».

وأشار البرنامج إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية، من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

من جهة أخرى، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يلزم الإفصاح عن الدخل لمن قدم استقالته من عمله بعد اول راتب تقاضاه، قائلًا في رده على استفسار من مواطن: «وعليكم السلام، لا يلزمك ذلك، نسعد بخدمتك».

وقال المواطن في استفساره، إنه توظف ثم تقدم باستقالته بعد أول راتب يتقاضاه، فهل يقوم بالإفصاح عن الدخل؟.

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