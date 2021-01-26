17583 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى التأهيل الطبي في المدينة

قدّمت العيادات الخارجية بمستشفى التأهيل الطبي في المدينة المنورة خدماتها في العديد من التخصصات الطبية لعدد 17583 مراجعًا، وذلك خلال العام 2020م.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن مراجعي خدمات التأهيل خلال بلغ 1167 حالة وبإجمالي عدد جلسات علاج بلغت 3675 جلسة، كما تم عمل 23850 فحصًا مخبريًا، مشيرًا إلى أن قسم الأشعة أجرى 968 صورة أشعة, إضافة إلى صرف 9042 وصفة دوائية.

وأضاف أن إجمالي عدد جلسات الغسل الكُلوي بلغ 2174 جلسة غسل كُلوي, فيما تم إجراء 16983 جلسة علاج طبيعي لـ1318 مريضًا.

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