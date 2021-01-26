«الشورى» يطالب «الطاقة» باستقطاب الكفاءات الوطنية للتخصصات النادرة

طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم، وزارة الطاقة، بإعداد خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة، بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية.

وأوضح مجلس الشورى، أنه على وزارة الطاقة تعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية، لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات.

كما أنه على وزارة الطاقة تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية السادسة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

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