«الأرصاد»: القريات تسجل درجة الصفر المئوي.. واستقرار درجات الحرارة

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن محافظة القريات بمنطقة الجوف، سجلت درجة الصفر المئوي فجر اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز –عبر حسابه على تويتر- أن الطقس شهد اعتدالًا نسبيًا في درجات الحرارة على مناطق المملكة، مضيفًا أن القريات بقيت عند درجة الصفر المئوي فجر اليوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم، طقسًا مستقرًا بوجه على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئيًا على جنوب غرب وغرب وشمال المملكة.

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