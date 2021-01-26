هدف: 5 شروط لطلب تعويض تكاليف الحصول على شهادة مهنية

حدّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» نحو 5 شروط لتقديم طلب التعويض مقابل الحصول على شهادة مهنية من برنامج الشهادات المهنية الاحترافية.

وأوضح صندوق هدف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن التقديم على طلب تعويض مقابل الحصول على شهادة مهنية يتطلب:

1-أن يكون المستفيد مواطنًا أو مواطنة، سواء كان عاملًا في القطاع العام أو الخاص، أو باحثًا عن عمل.

2-أن تكون الشهادة:ضمن الشهادات المعتمدة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية«هدف».



3-الحد الأقصى للحصول على دعم التكاليف من «هدف» شهادتان فقط للفرد الواحد.



4-الإقرار: بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة.



5-أن تكون الشهادة؛ صالحة وغير منتهية.





وأكد صندوق هدف أن المستفيدين من تعويض الشهادات المهنية هم موظفي القطاع الحكومي أو الخاص والباحثين عن عمل، مشيرًا إلى ضرورة التسجيل في بوابة «طاقات».

وكان صندوق هدف أوضح أن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، يتكامل مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وإيجاد فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.

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