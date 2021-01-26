الأمم المتحدة تدين استهداف الرياض بصاروخ حوثي وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنه

أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض، السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في تصريحات صحفية: «نحن على دراية بتلك التقارير التي تفيد بأن القوات السعودية اعترضت هجومًا جويًا استهدف العاصمة الرياض».

وأضاف دوجاريك، «ندين بشدة الهجمات كافة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ونذكر جميع الأطراف بضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ خطوات لحماية المدنيين».

وشدد، على ضرورة «التحقيق بشكل شامل، في جميع الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها».

واعترض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت الماضي، صاروخًا حوثيًا، أطلقته الميليشيات الانقلابية، تجاه العاصمة الرياض.