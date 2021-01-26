«الشورى» يطالب برفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص

طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم، من وزارة الصحة، العمل على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية، من خلال تبنّي نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقاية ضد المخاطر الصحية.

وأوضح الشورى أنه على وزارة الصحة زيادة عدد أَسِرَّةِ التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة، وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال.

وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز، لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص، وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية السادسة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

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