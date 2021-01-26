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وزير المالية السعودي: المملكة تتفاوض مع مصنعين لإمداد اليمن ودول أفريقية بلقاحات كورونا

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محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

قال وزير المالية السعودي اليوم الثلاثاء، إن المملكة تتفاوض مع منتجين للقاحات مضادة لفيروس كورونا من أجل توفيرها لدول منخفضة الدخل كاليمن ودول في أفريقيا.

 

وأضاف في اجتماع عبر الإنترنت في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن اليمن على سبيل المثال وبعض الدول الأفريقية لن تتمكن من الحصول على ما يكفي من اللقاحات عبر برنامج كوفاكس وهو آلية عالمية لشراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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