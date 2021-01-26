السعودية اليوم / 18241 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا



موسكو 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 18241 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.756.931 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 70.482 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.174.561 حالة .

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12:29ت م

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موسكو 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 18241 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و564 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.756.931 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 70.482 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.174.561 حالة .// انتهى //12:29ت م0049

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