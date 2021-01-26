

نجران 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

قدّمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفى ثار العام في نجران خدماتها العلاجية والاستشارية لــ 36911 مستفيداً، وذلك خلال العام 2020م.

وأوضحت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من قسم الطوارئ في المستشفى بلغ 27765 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 9146 مراجعاً، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المنومين خلال نفس الفترة بلغ 226 مريضاً.

وأضافت أن إجمالي عدد جلسات الغسيل الكلوي بلغ 670، بينما تم إجراء 17 عملية جراحية ناجحة، كما تم تسجيل 29 ولادة وعمل 84795 فحصاً مخبرياً، إضافة إلى 5180 فحصاً إشعاعياً، وتم صرف 42787 وصفة طبية للمرضى والمراجعين.

// انتهى //

12:23ت م

0047





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 36 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ثار العام في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.