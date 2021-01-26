السعودية اليوم / جامعة القصيم تحصل على تجديد الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب حتى 2027



بريدة 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

حصلت جامعة القصيم على تجديد الاعتماد المؤسسي الكامل غير المشروط من هيئة تقويم التعليم والتدريب عن الفترة من عام 2020 حتى 2027 كثالث جامعة سعودية تحقق هذا الإنجاز.

وأوضح وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور خالد باني الحربي أن الجامعة استوفت جميع المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على تجديد الاعتماد الأكاديمي وهي: إعداد المؤسسة التعليمية لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه النشاطات العلمية والإدارية والخدمية لتحديد مستويات الجودة لديها، وذلك استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، وأن تخضع لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل، للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير الهيئة، كما يتعين قبل البدء في عمليات الاعتماد أن يثبت استيفاء العناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، والمسوغات النظامية لممارسة عملها.

وأكد الحربي أن هذا الإنجاز يعكس ما قامت به الجامعة من تجويد لعملياتها الأكاديمية وفق أفضل ممارسات الجودة الشاملة والجودة المؤسسية ليميز أداءها المؤسسي ويضعها بمصاف الجامعات المعتمدة والمرموقة التي تتخذ من الجودة سبيلا لرفع مكانتها وسمعتها الأكاديمية، كما سينعكس على الجودة البرامجية التي حققت فيها الجامعة منجزات عديدة، حيث تعد ثاني الجامعات

// انتهى //

12:15ت م

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بريدة 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسحصلت جامعة القصيم على تجديد الاعتماد المؤسسي الكامل غير المشروط من هيئة تقويم التعليم والتدريب عن الفترة من عام 2020 حتى 2027 كثالث جامعة سعودية تحقق هذا الإنجاز.وأوضح وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور خالد باني الحربي أن الجامعة استوفت جميع المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على تجديد الاعتماد الأكاديمي وهي: إعداد المؤسسة التعليمية لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه النشاطات العلمية والإدارية والخدمية لتحديد مستويات الجودة لديها، وذلك استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، وأن تخضع لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل، للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير الهيئة، كما يتعين قبل البدء في عمليات الاعتماد أن يثبت استيفاء العناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، والمسوغات النظامية لممارسة عملها.وأكد الحربي أن هذا الإنجاز يعكس ما قامت به الجامعة من تجويد لعملياتها الأكاديمية وفق أفضل ممارسات الجودة الشاملة والجودة المؤسسية ليميز أداءها المؤسسي ويضعها بمصاف الجامعات المعتمدة والمرموقة التي تتخذ من الجودة سبيلا لرفع مكانتها وسمعتها الأكاديمية، كما سينعكس على الجودة البرامجية التي حققت فيها الجامعة منجزات عديدة، حيث تعد ثاني الجامعات السعودية في عدد البرامج المعتمدة، مما يعزز مكانتها المحلية والعالمية ويرفع من كفاءتها الأكاديمية.// انتهى //12:15ت م0045

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