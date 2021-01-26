السعودية اليوم / "صحة الرياض" تفتتح أول عيادة لتشخيص وعلاج عيون الأطفال وتقويم الحول بمستشفى المزاحمية



الرياض 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أول عيادة لتشخيص وعلاج عيون الأطفال بمستشفى المزاحمية العام.

وأوضحت "صحة الرياض" أن العيادة التخصصية تهدف إلى تقديم خدمة تشخيص وعلاج عيون الأطفال وتقويم الحول والعمليات الجراحية لفئة الأطفال، من خلال كوادر طبية متخصصة عبر برامج الاستقطاب الدائم والطبيب الزائر وبرامج الدعم الطبي المختلفة، مواكبةً لخطط وزارة الصحة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

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11:36ت م

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