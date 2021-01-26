السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 6408 إصابات جديدة بفيروس كورونا



برلين 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 903 حالات وفاة و6408 إصابات جديدة بفيروس

وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في مؤتمر صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 52990 حالة والإصابات إلى 2148077 إصابة.

// انتهى //

11:36ت م

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برلين 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسأعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 903 حالات وفاة و6408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في مؤتمر صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 52990 حالة والإصابات إلى 2148077 إصابة.// انتهى //11:36ت م0036

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