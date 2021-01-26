السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها بحائل



حائل 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل خدماتها للرجال في مركز التأهيل الشامل ومقر السجن العام بمنطقة حائل لمدة يوم واحد لكل موقع.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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11:27ت م

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