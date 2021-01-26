السعودية اليوم / 17583 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى التأهيل الطبي في المدينة المنورة



المدينة المنورة 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

قدّمت العيادات الخارجية بمستشفى التأهيل الطبي في المدينة المنورة خدماتها في العديد من التخصصات الطبية لعدد 17583 مراجعاً، وذلك خلال العام 2020م.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن مراجعي خدمات التأهيل خلال بلغ 1167 حالة وبإجمالي عدد جلسات علاج بلغت 3675 جلسة، كما تم عمل 23850 فحصا مخبريا، مشيراً إلى أن قسم الأشعة أجرى 968 صورة أشعة, إضافة إلى صرف 9042 وصفة دوائية.

وأضاف أن إجمالي عدد جلسات الغسيل الكلوي بلغ 2174 جلسة غسيل كلوي, فيما تم إجراء 16983 جلسة علاج طبيعي لـ 1318 مريضاً.

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11:23ت م

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