

رفحاء 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بعلاج الطفل ماجد بن مانع الشمري، من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات ويعاني من ضمور في الرأس، في أحد المراكز المتقدمة والمتخصصة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الحدود الشمالية، أن سموه اطلع على حالة الطفل الصحية أثناء جولته التفقدية في قرية قيصومة فيحان بمحافظة رفحاء، مشيرا إلى أن إجراءات علاج الطفل في أحد المراكز المتخصصة والمناسبة للحالة بدأت.

يأتي ذلك عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة - أيّدها الله - في تلمّس الاحتياجات الإنسانية للمواطنين.

// انتهى //

10:39ت م

0022





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يوّجه بعلاج طفل في أحد المراكز المتقدمة والمتخصصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.