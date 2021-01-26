شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب بزيادة الممارسين الصحيين السعوديين بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المجلس يدعو لدعم ميزانية المركز الوطني للتنافسية

أكد مجلس الشورى أنه على وزارة الصحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز ، لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة وعلى وزارة الصحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الاستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية ، لمواكبة رؤية المملكة 2030.

وطالب مجلس الشورى بدعم ميزانية المركز الوطني للتنافسية بالاعتمادات المالية والكوادر البشرية اللازمة لتمكينه من رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهدافه .

وأصدر المجلس قرارا اليوم بشأن التقرير السنوي المركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1440/ 1441 هـ، وأكد أنه على المركز الوطني للتنافسية تطوير حوكمة ملزمة لبناء ونشر جميع البيانات والمؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار وتحديثها بشكل دوري،بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق اختصاصاتها.

وأوضح أنه على المركز الوطني للتنافسية تطوير آليات اتصال فعّالة ، والتوسع في الشراكات الدولية مع المنظمات ذات العلاقة بإصلاحات البيئة الاستثمارية ، وبما يساهم في إصدار تقارير التنافسية وبناء القدرات الوطنية ذات العلاقة بمجالات التنافسية التشريعية والفنية والاتصالية.