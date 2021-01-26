شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملاين جرعة من "أسترازينيكا" تصل المملكة خلال عشرة أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، إن المعهد سيزود المملكة بثلاثة ملايين جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 بسعر 5.25 دولار للجرعة خلال أسبوع تقريبا نيابة عن شركة الأدوية البريطانية.

ومع ذلك لا توجد لدى المعهد أي خطط فورية لنقل إمدادات إلى أوروبا على الرغم من أن أسترازينيكا تتعرض لضغوط من الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الجرعات بعد الإعلان عن خفض كبير في الشحنات بسبب مشاكل في الإنتاج في مصنع بلجيكي.