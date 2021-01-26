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3 ملاين جرعة من "أسترازينيكا" تصل المملكة خلال عشرة أيام

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الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، إن المعهد سيزود المملكة بثلاثة ملايين جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 بسعر 5.25 دولار للجرعة خلال أسبوع تقريبا نيابة عن شركة الأدوية البريطانية.

ومع ذلك لا توجد لدى المعهد أي خطط فورية لنقل إمدادات إلى أوروبا على الرغم من أن أسترازينيكا تتعرض لضغوط من الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الجرعات بعد الإعلان عن خفض كبير في الشحنات بسبب مشاكل في الإنتاج في مصنع بلجيكي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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