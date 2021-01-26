طريقة الحصول على قرض نفاذ النقل التشاركي بنك التنمية الاجتماعية (الشروط والمستندات المطلوبة)

يعمل بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على تقديم التمويلات المختلفة لعدة فئات من محدودي الدخل والعاطلين والموظفين الذين لا يملكون فرص للحصول على القروض من البنوك الأخرى، وفي هذا الإطار فقد أتاح البنك قرض نفاذ الذي يعتبر من أكثر القروض التي تناسب ملايين الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم أو يرغبون في زيادة الدخل الخاص بالأسرة عن طريق مساعدتهم في عمل مشروع صغير يسهم في تخفيف العبء عليهم والحد من نسبة البطالة، وسنعرض في هذا المقال طريقة الحصول على قرض نفاذ النقل التشاركي بنك التنمية الاجتماعية والشروط والمستندات المطلوبة.

شروط وضوابط الحصول على قرض نفاذ بنك التنمية الاجتماعية

وبالنسبة للشروط والضوابط الواجب توافرها للحصول على قرض نفاذ فقد وضع بنك التنمية الاجتماعية عدة شروط جاءت على النحو التالي:

يجب على الراغب في الحصول على قرض نفاذ أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط أن لا يقل عمر الراغب في الحصول على قرض نفاذ عن 18 سنة ولا يزيد عن الـ60 سنة، و65 سنة للمتقاعدين في أخر دفعة.

يشترط البنك أن يكون الحد الأعلى للتمويل مائة وخمسون ألف ريال أو الحصول على سيارة للعمل عليها، ويتم سداد التمويل حتى 5 سنوات.

يستلزم في حال الحصول على سيارة أن تمتلك رخصة سارية وألا يكون عليك مخالفات مرورية.

يجب على الراغب في الحصول على قرض نفاذ أن لا يتجاوز الدخل الشهري 14 ألف ريال.

يجب على الراغب في الحصول على قرض نفاذ أن يجتاز الفحص الائتماني، ويقدمم ضمان مقابل الحصول على القرض.

طريقة التسجيل للحصول على قرض نفاذ النقل التشاركي والمستندات المطلوبة

أتاح بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إمكانية التقديم على قرض نفاذ التشاركي عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، موكدًا على ضرورة تقديم عدة مستندات جاءت على النحو التالي: