خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عن مواعيد تسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي على نظام نور 1443، ويحتاج ولي الأمر إلى اتباع خطوات بسيطة لإتمام تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443، برمز التحقق ورقم الهوية أو السجل المدني فقط، وبالنسبة لولي الأمر الذي لا يملك حساب مستخدم على المنصة، فهو بحاجة إلى التسجيل كذلك، وسنقوم بتوفيره لكم من خلال هذا التقرير.

تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443

أصدرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تعميم لجميع الإدارات التعليمية، بالعمل على ضبط وتنظيم إجراءات تسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي، وأوضحت الجهات المسؤولة أن تسجيل الطالب في نظام نور يكون من خلال حساب ولي الأمر على المنصة، ويتيح النظام لأولياء الأمور الاستفادة من العديد من الخدمات التي يمكن الوصول إليها بسهولة بعد التسجيل كالتالي:

إمكانية متابعة الآداء الشهري للطلاب، من خلال التقارير التي يعدها المعلمون.

إمكانية الإطلاع على النتائج والدرجات التي يحصل عليها الطلاب في الاختبارات الفصلية والدورية.

يمثل النظام حلقة وصل تربط بين ولي الأمر وبين المعلم والمدير في المدرسة.

يمكن للطالب من خلال المنصة، الوصول لجميع الجداول الدراسية ومواعيد الاختبارات وكذلك كل جديد يتعلق بالمنظومة.

خطوات تسجيل الطلاب الجدد في نور 1443

يمكن لولي الأمر تسجيل الطالب في الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1443 من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على رابط منصة نور. قم بتسجيل الدخول لحساب ولي الأمر. قم بالنقر على تسجيل الأبناء. قم بالنقر على تسجيل طالب جديد. قم بإدخال البيانات المطلوبة من تاريخ الميلاد ورقم السجل. قم بإدخال اسم الطالب واسم العائلة. قم بتحديد جنسية الطالب والأم أدخل بيانات الاتصال والسكن قم بتحديد المدرسة والمنطقة التعليمية

نظام نور تسجيل ولي أمر جديد 1443

يمكن لأولياء الأمور الذين لا يملكون حساب مستخدم أو الغير مسجلين من قبل على النظام، التسجيل لأول مرة بنظام نور من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية: