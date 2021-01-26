السعودية | خلال 40 دقيقة.. صور فريق سعودي ينظف سطح الكعبة

شكرا لقرائتكم خلال 40 دقيقة.. صور فريق سعودي ينظف سطح الكعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة، عبر فريق فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني.

تنظيف سطح الكعبة

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري، أن وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، تقوم بتنظيف سطح الكعبة المشرفة عبر آلية مقننة من خلال عدة مراحل، أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالفوط المبللة، ثم ترش جميعها بالماء وتمسح مرة أخرى، ثم عملية التجفيف.

وأضاف الجابري: "تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز 40 دقيقة، عبر فريق وطني فني مختص، بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها "رئاسة شؤون الحرمين"، من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام".