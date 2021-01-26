شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب الصحة بزيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس الشورى، قراره، اليوم الثلاثاء، بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440/ 1441 هـ.

وطالب المجلس وزارة الصحة بالعمل على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقاية ضد المخاطر الصحية

كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الاستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية ، لمواكبة رؤية المملكة 2030، والإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية ، والأنظمة والتشريعات الداعمة لها.

بالإضافة إلى دراسة إمكانية تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة ، لمعالجة النقص في هذه المراكز.

وأشارت إلى أنه يجب على وزارة الصحة الإسراع في تنفيذ واستلام مشاريع تطوير المراكز الصحية ورفع مستوى الرقابة والإشراف والحوكمة في إدارتها وفق معايير الاعتماد الوطنية ومعايير سلامة المرضي (سيباهي) .

وزيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال .