شكرا لمتابعة خبر عن مختص يروي قصة أول رجل شرب القهوة في التاريخ وكيف جاءت فكرتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض المختص في القهوة عبد الله العامر، روايات عديدة وقصص حول أول شخص شرب القهوة في التاريخ وكيف جاءته الفكرة، لافتاً إلى أنه لا توجد رواية مؤكدة أو مثبتة عن أصل القهوة ومتى ظهرت في التاريخ، لكنها مجرد روايات قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة.

وقال العامر في لقاء على قناة "خليجية" إن أول من شرب القهوة في التاريخ بحسب الروايات، يحكى أن كان راعي غنم من جنوب إثيوبيا في منطقة تدعى كافا، ولاحظ على أغنامه يوم نشاطاً زائداً وصعوبة في النوم ليلاً، فبحث فيما تأكله فوجد أنها تتغذى على كرزة القهوة فقام بغلي بذرتها وكان أول من شرب القهوة.

وأضاف أن هناك روايات تقول إن شخصاً من اليمن سافر إلى الحبشة ووجد مشروب القهوة دارجاً لديهم فأخذها وزرعها في اليمن، مشيراً إلى هناك روايا أخرى عديدة تقول إن القهوة أصلها في اليمن وكان يتناولها في البداية علية القوم وبعد التوسع في زراعتها صار يتناولها العامة، ومن اليمن انتقلت إلى مكة على يد التجار ثم راجت في باقي الجزيرة العربية حتى وصلت للدولة العثمانية.

وبين العامرين أن هناك فصيلتين هي الأكثر زراعة للقهوة هما الأرابيكا والروبوستا، فالأرابيكا يعود أصلها لليمن وسميت بهذا الاسم نسبة للمنطقة العربية ويرجح أن تلك الفصيلة تمثل أصل المشروب.

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