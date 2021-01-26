شكرا لمتابعة خبر عن المحاكم الإدارية تنظر في دعاوى 50 شركة عمرة موقوفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تشهد المحاكم الإدارية، اليوم الثلاثاء، دعاوى من قرابة 50 شركة عمرة تم إيقافها عن ممارسة أعمالها بسبب مخالفات كسر التأشيرة، حيث ترفع قضاياها برفقة أحد المحامين ضد إدارة الوافدين التابعة للجوازات.

وأوقفت إدارة الوافدين خدمات ملاك ومديري شركات العمرة التي لم تراجع وتسدد المخالفات، بالإضافة إلى إيقاف الشركات عن ممارسة أعمالها، فيما قدر عدد من ملاك شركات العمرة إجمالي مبالغ المخالفات على شركاتهم بأنها تتعدى المليار ريال.

وتطالب شركات العمرة الموقفة بتفعيل أعمالها وإيقاف الغرامات والسماح للشركات بمزاولة مهامها، فيما كان قد تم إيقاف 540 شركة عمرة عن ممارسة أعمالها بسبب مخالفات كسر التأشيرة.