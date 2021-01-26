شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل أمير الشمالية فور رؤيته طفل يعاني ضمورا في المخ يبكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الحدود الشمالية (صدى):

لم يتردد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، في مواساة طفل يعاني ضمورا في المخ.

وكان الطفل قد أجهش في البكاء فور رؤية الأمير، ليقوم بتهدئته، ومن ثم أمر مرافقيه بمتابعة حالته على الفور، وتوفير العلاج اللازم له.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الأمير، للاطمئنان على أحوال المواطنين والمشاريع والخدمات المقدمة لهم بقريتي قيصومة فيحان، وحدق الجندة.